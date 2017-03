Greuther Fürth verlängert Vertrag mit Stürmer Dursun

Fürth (dpa/lby) – Die SpVgg Greuther Fürth hat den Vertrag mit Torjäger Serdar Dursun verlängert. Wie der fränkische Fußball-Zweitligist am Freitag mitteilte, erhält der 25-Jährige einen Kontrakt bis zum Sommer 2019 inklusive einer vereinsseitigen Verlängerungsoption. Dursun war im vergangenen Sommer aus der Türkei gekommen und absolvierte seitdem 24 Zweitligaspiele für die Fürther. Dabei war er achtmal erfolgreich.

«Diese Entwicklung haben vor der Saison nur wenige Serdar zugetraut und er hat viel dafür getan, dass es so gekommen ist. Serdar kann sich noch weiter steigern und deshalb haben wir den Vertrag verlängert und nicht nur die einjährige Option gezogen», erklärte Sportdirektor Ramazan Yildirim. Dursun will nun «noch konstanter» in seinen Leistungen werden.