Grizzlys Foucault und Weiß vor DEL-Finale wieder fit

Wolfsburg (dpa) – Bei den Grizzlys Wolfsburg haben sich rechtzeitig vor dem Beginn der Playoff-Finalserie in der Deutschen Eishockey Liga gegen den EHC Red Bull München zwei Stürmer fit gemeldet. «Ich bin da, wenn ich gebraucht werde», sagte der Kanadier Kris Foucault nach seinem wochenlangen Ausfall aufgrund einer Hüft-Operation. Auch Alexander Weiß steht Trainer Pavel Gross im ersten von maximal sieben Finalspielen am Sonntag in München (16.45 Uhr/Sport 1) zur Verfügung.

«Ich bin schmerzfrei und fühle mich gut», sagte der frühere Kölner und Berliner, der verletzungsbedingt in diesen Playoffs bislang ebenfalls noch nicht zum Einsatz gekommen war.

Die Finalpaarung ist eine Neuauflage der Endspielserie aus dem vergangenen Jahr. Damals wurde München mit 4:0-Siegen deutscher Meister. Auch diesmal sind wieder vier Erfolge zum Titel notwendig.