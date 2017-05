Großangelegte Drogenrazzia: Polizei nimmt Mitarbeiter von Kulmbacher Döner-Imbiss fest

Erfolgreiche Drogenrazzia am Vormittag in Kulmbach: die Polizei hat im Stadtgebiet mehrere Wohnungen durchsucht und den Döner-Imbiss am Holzmarkt. Gestoßen ist sie auf Haschisch im dreistelligen Grammbereich sowie einen vierstelligen Bargeldbetrag und weitere Beweismittel. Die Drogen waren bereits zum Verkauf verpackt.

Die Kulmbacher Polizei nahm einen 25-jährigen Mitarbeiter des Döner-Imbisses fest und brachte ihn auf die Dienststelle. Dort übernahm die Kripo. Die Ermittlungen dauern an. Der Besitzer der Dönerbude ist laut Polizei nach bisherigen Erkenntnissen nicht an den Drogengeschäften beteiligt.

Die Polizei hat rund drei Monate ermittelt, bevor sie heute in Kulmbach zugeschlagen hat.