Großbaustelle Klinikum Kulmbach: Riesen-Kran setzt Container für Betten-Gebäude

Am Montag beginnen spektakuläre Bauarbeiten am Kulmbacher Klinikum. Ein 500 Tonnen-Kran wird auf dem Vorplatz des Kulmbacher Krankenhauses 26 Container aufstapeln. Wenn die Container verankert und verbunden sind, wird das das Interims-Bettengebäude für das Klinikum.

Die Geschäftsführerin des Kulmbacher Krankenhauses, Brigitte Angermann, hofft, dass binnen drei Tagen alles aufgebaut ist. Dann beginnt der Innenausbau des Container-Gebäudes und die Ausstattung.

Insgesamt werden in den drei Tagen 26 Bauteile per Tieflader angeliefert -entsprechend eng wird’s um das Klinikum werden und am Klinikumsberg ist mit Behinderungen zu rechnen.

Weitere Tieflader mit 72 weiteren Bauteilen werden in der nächsten Woche dann von der A9 bei Himmelkron über die B 289 nach Kulmbach gelotst und am Schwedensteg zwischengeparkt – also müssen die Kulmbacher ab Montag auch dort mit Behinderungen rechnen.