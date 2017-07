Großbaustelle: Lichtenfelser Rathaus wird noch das ganze Jahr saniert

Die Rathaussanierung in Lichtenfels dauert auf jeden Fall noch das ganze restliche Jahr. Der neue Aufzug bis ins Dachgeschoss ist bereits vom TÜV kontrolliert worden und wird wohl nächste Woche offiziell in Betrieb genommen, so Ulrich Sünkel vom Lichtenfelser Stadtbauamt. Noch im Juli soll auch die Treppe ins Dach fertig werden. Dann kann die Besoldung dort wieder einziehen. Die Rathaussanierung geht bei laufendem Betrieb über die Bühne. Das heißt, die Mitarbeiter ziehen immer wieder innerhalb des Hauses um – das kostet Zeit. Weil bei der Dachsanierung gravierende Schäden festgestellt wurden, sind die Kosten auf rund zwei Millionen Euro gestiegen. Laut Sünkel wird es voraussichtlich noch etwas teurer, um geschätzte 100.000 bis 150.000 Euro.