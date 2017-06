Großbrand in Zuckerfabrik in Bayern: Hoher Schaden

Ochsenfurt (dpa) – Ein Großfeuer in einer Zuckerfabrik in Bayern hat erheblichen Schaden angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, ging am Samstagabend zunächst ein aus Strohballen gebauter Lärmschutzwall in Flammen auf. Der Brand sprang in kurzer Zeit auch auf Firmengebäude über. Die Feuerwehr fuhr mit einem Großaufgebot ins unterfränkische Ochsenfurt, das einige Kilometer südlich von Würzburg liegt. Da die Flammen sich auch auf einen 160 Meter langen Tunnel zur Zuckerfabrik ausgeweitet hatten, erwiesen sich die Löscharbeiten als schwierig. Eine dichte Rauchwolke stand in der Luft. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Am Sonntagmorgen brannte es noch immer. Zur Brandursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.