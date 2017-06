Große Auszeichnung für kleines Theater

Bamberg (dpa/lby) – Erfolg für das ETA Hoffmann Theater Bamberg: Beim diesjährigen Theaterpreis des Bundes wird das Schauspielhaus ausgezeichnet und erhält ein Preisgeld in Höhe von 115 000 Euro. Eine von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) berufene Jury begründete die Entscheidung am Montag damit, dass die neue Intendantin des Theaters, Sibylle Broll-Pape, in der Spielzeit 2015/16 gelungene neue Akzente gesetzt habe.

Besonders überzeugte die Juroren, wie Broll-Pape ungewöhnliche Kontakte und Kooperationen eingegangen sei. Unter dem Motto «Heimat – Was ist deutsch?» waren Komödien und Klassiker inszeniert, aber auch neue Stücke gezeigt worden. «Die sehr eigenwillige Mischung erforderte Mut und Risiko», heißt es in der Begründung der Jury. Sie hat sich gelohnt: Nach Aussage der Juroren seien sowohl junge Menschen als auch das alteingesessene Publikum des Stadttheaters begeistert gewesen.

Im vergangenen Jahr war der Preis zum ersten Mal vergeben worden. Er richtet sich an kleine und mittlere Theater mit besonderem künstlerischen Anspruch. Neben den Bambergern sind die weiteren Preisträger das Lichthof Theater Hamburg, das tanzhaus nrw aus Düsseldorf, das Theater Naumburg, die Sophiensaele in Berlin, die Schaubude Berlin, das tjg. theater junge generation aus Dresden und Theater & Philharmonie Thüringen aus Gera. Die Preisverleihung wird am 6. Juli im Theater der Altmark Stendal stattfinden.