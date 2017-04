Große Herausforderung für die Kickers

Würzburg (dpa/lby) – Befreiungsschlag oder noch mehr Sorgen: Im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga können die Würzburger Kickers einen Big Point landen. «Wir wollen mit aller Gewalt drinbleiben. Ich bin überzeugt davon, dass wir es auch schaffen werden», sagte Trainer Bernd Hollerbach vor der Partie am Ostersonntag (13.30 Uhr) beim FC St. Pauli.

Mit 32 Punkten liegen die Unterfranken in der Tabelle drei Zähler vor den Hanseaten, die aber eine gute Rückrunde zeigen. Dagegen warten die Kickers weiter auf den ersten Sieg im Jahr 2017. Pauli habe in der Winterpause «ganz vieles richtig gemacht hat und dabei weiter an Qualität gewonnen», sagte der Würzburger Trainer Bernd Hollerbach. «Das zeigen doch auch die Resultate in der Rückrunde. Wir treffen auf einen stark besetzten Gegner.»

Für Hollerbach ist es nicht nur wegen der sportlichen Brisanz ein besonderes Spiel. 1991 begann für den gebürtigen Würzburger bei den Kiezkickern die Laufbahn als Profi. Nach einem Probetraining war der heute 47-Jährige ursprünglich erst für den Sommer vorgesehen, «doch Trainer Helmut Schulte sagte mir, dass ich sofort anfangen soll», berichtete der langjährige Bundesliga-Profi Hollerbach.

Die «volle Konzentration» gelte der Partie am Millerntor, sagte Hollerbach. «Danach wird Zeit sein, in der Vergangenheit zu schwelgen, die eine oder andere Anekdote wird dabei ganz bestimmt auch ausgegraben.» Wieder mit dabei ist Rico Benatelli, der nach zwei Treffern in Serie zuletzt beim torlosen Remis gegen Aufstiegsaspirant Hannover gesperrt fehlte.