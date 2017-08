Große Menge Betäubungsmittel beschlagnahmt

Frammersbach (dpa/lby) – Bei der Durchsuchung einer Wohnung eines 29 Jahre alten Mannes hat die Polizei im unterfränkischen Frammersbach (Landkreis Main-Spessart) eine große Menge Betäubungsmittel sichergestellt. Der amtsbekannte Mann, der sich zuvor einer Verkehrskontrolle entzogen hatte und mit seinem Wagen geflüchtet war, wurde festgenommen und kam auf Anordnung eines Richters in Haft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag berichteten. Die Beamten fanden in der Wohnung des 29-Jährigen 800 Gramm Amphetamin, 200 Gramm Haschisch, 50 Stück Ecstasy und zwei Cannabispflanzen. Auch mehrere hundert Euro Geld beschlagnahmten die Ermittler. Die Polizei nimmt an, dass der junge Mann mit den Substanzen einen schwunghaften Drogenhandel betrieb. Bei der Flucht vor der Polizeistreife sei er vermutlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden.