Große Nachfrage: Maxit will Mörtelpad-Produktion weiter ausbauen

Hausbau-Revolution „made in Azendorf“. Das Unternehmen Maxit hat vor einigen Jahren etwas erfunden, das Maurern die Arbeit erleichtert und den Hausbau schneller von statten gehen lässt: so genannte Mörtelpads. In diese Innovation will Maxit in den nächsten Jahren weiter investieren und zwar 17 Millionen Euro.

Mehrere neue Produktionshallen sollen entstehen und ein Forschungs- und Entwicklungszentrum. Das meldet die Bayerische Rundschau heute.

Die Mörtelpads sind wie vorgefertigte, mit Mörtel gefüllte Päckchen, die auf der Baustelle nur noch bewässert werden müssen. Maxit will, wenn alles fertig gebaut ist, bis zu 100.000 Stück täglich produzieren. Die Nachfrage ist sehr groß.