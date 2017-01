Große Pläne: Der Markt Mainleus macht sich ans Spinnereigelände

Die Gemeinde Mainleus ist seit fünf Tagen Besitzer eines Großteils des Areals der Kulmbacher Spinnerei. Zehn der 13 Hektar Fläche befinden sich jetzt in Besitz des Marktes, das hat Bürgermeister Robert Bosch im Radio Plassenburg-Interview deutlich gemacht. Jetzt will die Gemeinde an die Gestaltung des Areals gehen. Ein Architektenwettbewerb und starke Bürgerbeteiligung sollen zunächst eine Ideensammlung bringen mit Vorschlägen, was man auf dem Areal in der Gemeinde alles ansiedeln könnte. Im nächsten Jahr, hofft der Bürgermeister, hat man erste klare Vorstellungen herausgearbeitet, mit Hilfe von Fördergeldern hofft er dann vor 2020 die ersten Projekte umsetzen zu können.