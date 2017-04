Großeinsatz am Hofer Bahnhof: Jugendlicher klettert auf Panzer und wird von Lichtbogen erwischt

Großeinsatz der Rettungskräfte heute Nacht in der Nähe des Hofer Bahnhofes:

ein Jugendlicher ist auf einen Waggon geklettert und zu nah an die Oberleitung geraten. Er wurde von einem Lichtbogen erwischt. Mit schweren Verbrennungen kam er ins Hofer Krankenhaus und ist von da aus in ein Zentrum für Brandverletzte gefolgen worden.

Auf den Waggons waren Panzer der US-Armee geladen, die nach Osteuropa verfrachtet werden sollen, berichtet das Nachrichtenportal NEWS5. Warum der Jugendliche auf die Waggons kletterte, ist noch unklar, auch ob er einen Begleiter dabei hatte.

(Bildquelle: NEWS5)