Großeinsatz: Brand bei Rödenthal beschäftigt Rettungskräfte

Nach einem Dachstuhlbrand in einem Haus Lichtenfels vergangenes Wochenende ermittelt die Kripo jetzt wegen fahrlässiger Brandstiftung. (…)

Nach einem Übergriff auf eine junge Frau in Lichtenfels sucht die Kripo Coburg nach Zeugen. Wie das Polizeipräsidium mitteilt, ist der (…)

Dass man mitten in der Nacht von der Polizei geweckt und in ein Wirtshaus gebracht wird, kommt auch nicht alle Tage vor. Einigen (…)

Nach dem tödlichen Unfall in Coburg, bei dem ein Mann unter einem herabstürzenden Balkon begraben wurde, soll nun ein (…)

Im Coburger Stadtteil Ketschendorf ist am Nachmittag ein Balkon abgerissen und hat einen Arbeiter unter sich begraben. Für den (…)

Das ist bitter. Die Betrüger, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben, hatten in Coburg Erfolg. Sie haben einem Rentner am Telefon (…)