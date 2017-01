Großeinsatz für die Feuerwehr: landwirtschaftliche Halle bei Warmensteinach abgebrannt

Das war ein Einsatz unter erschwerten Bedingungen. Für rund 100 Feuerwehrmänner aus dem Weidenberger und Warmensteinacher Raum im Landkreis Bayreuth war die Ruhe am Neujahrstag nachmittags vorbei. In Wagenthal, einem Ortsteil von Oberwarmensteinach, brannte eine massiv gebaute landwirtschaftliche Lagerhalle. Das 20 mal acht Meter große Gebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder. An einem Wohnmobil, einem Loipenspurgerät und dem Gebäude selbst entstand Sachschaden in Höhe von 65.000 Euro.

(Foto: News5)

Spaziergänger hatten das Feuer entdeckt. Die Einsatzkräfte mussten mit der Löschwasserleitung 100 Höhenmeter überwinden und bei eisigen Temperaturen aufpassen, dass Löschwasser und Schaum nicht gleich zu Eis wurden.