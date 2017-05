Großeinsatz wegen Gefahrgut: Polizei musste Autohof Berg räumen

Großeinsatz der Feuerwehren, Rettungsorganisationen und der Polizei am Samstagnachmittag am Autohof in Berg. Ein dort abgestellter Gefahrguttransporter drohte durch starke Hitzeentwicklung in Brand zu geraten. Der Autohof musste geräumt werden. Rund 200 Mann waren im Einsatz. Erst fünf Stunden später gab’s Entwarnung.

Es bestand die Gefahr, dass die in einem Sattelauflieger in mehreren Tanks befindliche, leicht entzündbare Flüssigkeit Hexane in Brand gerät. Das Gefährt stand auf dem Parkplatz und war direkt der extremen Sonneneinstrahlung ausgesetzt.

(Foto: News5)

Die Einsatzkräfte mussten auch ein nahes Spielcasino und eine Tankstelle räumen. Spezialisten der Feuerwehr konnten die gefährlichen Behälter dann relativ schnell kühlen und entlüften. Ein Spezialist für Gefahrgutrecht der Verkehrspolizei Bayreuth hat überprüft, ob gegen gefahrgutrechtliche Bestimmungen verstoßen wurde.

Der Auflieger wird bis zu einer weiteren Begutachtung der Ladung auf einem Gelände der Gemeinde Berg abgestellt.