Großglockner Hochalpenstraße wird geöffnet

Fusch an der Glocknerstraße (dpa/lby) – Trotz zweier Wetterstürze mit eisigen Temperaturen, viel Neuschnee und Lawinengefahr in den vergangenen beiden Wochen soll die Großglockner Hochalpenstraße an diesem Mittwoch geöffnet werden. Am Dienstag erfolgte bereits der «Durchstich», die Räumtrupps befreiten die Straße somit durchgängig vom Schnee. Die Schneewände entlang der Mautstraße sind derzeit bis zu sechs Meter hoch.

«Ich kann mich nicht erinnern, dass es in den letzten 20 Jahren zu Beginn der Schneeräumung am 10. April so wenig Schnee gab», schilderte der Leiter der Schneeräumung, Peter Embacher. Das änderte sich rasch: «Die Rückkehr des Winters hat den Trupps wirklich zu schaffen gemacht.» Die zwei Schneeräumungstrupps mit insgesamt 15 Männern waren von Fusch/Ferleiten im Norden und von Heiligenblut im Süden gestartet. Zum Durchbruch trafen sie sich traditionsgemäß auf Höhe des Hochtors.