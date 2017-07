Großübung im Bleßberg-Tunnel: ICE fängt Feuer

Mausendorf (dpa/th) – Fünf Monate vor Inbetriebnahme der ICE-Neubaustrecke Erfurt-Ebensfeld üben rund 700 Einsatzkräfte heute den Ernstfall. Das Szenario: Ein ICE mit mehreren Dutzend Menschen an Bord fängt auf dem Weg von Nürnberg nach Erfurt im mehr als acht Kilometer langen Bleßberg-Tunnel (Landkreis Sonneberg) Feuer. Wegen des dichten Rauchs können sich nicht alle Passagiere selbst in Sicherheit bringen. Feuerwehr und Rettungsdienste rücken mit einem Großaufgebot an. Der Landkreis warnte vor der Übung vor weiträumigen Verkehrsbehinderungen.

«Die Großübung wird eine Nagelprobe für die jahrelange Vorbereitung und ein Praxistest für unser Rettungskonzept», sagte der zuständige Leiter des Brand- und Katastrophenschutzes im Landratsamt Sonneberg, Uwe Scheler, laut Mitteilung.

Der 107 Kilometer lange Abschnitt zwischen der thüringischen Landeshauptstadt und dem oberfränkischen Ebensfeld soll mit dem Fahrplanwechsel im Dezember in Betrieb gehen. Dann soll die komplette ICE-Strecke Berlin-Nürnberg, die zu den Verkehrsprojekten deutsche Einheit gehört, nach Neu- und Umbauarbeiten fertig sein. Der Abschnitt zwischen Erfurt und Leipzig ist bereits in Betrieb.