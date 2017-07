Gründungsfeier: Verein Markgrafenkirchen will Gottesthäuser kulturhistorisch erschließen

Den Verein gibt’s schon ein paar Wochen, jetzt ist er mit einem feierlichen Gottesdienst und einem Gründungsfest gefeiert worden. In der Bartholomäuskirche in Bindlach hat Regionalbischöfin Dorothea Greiner die Bedeutung der Markgrafenkirchen für den Tourismus hervorgehoben. Der Verein Markgrafenkirchen hat bereits 70 Mitglieder. Der Verein dient der kulturell-touristischen wie geistlichen-spirituellen Erschließung der Markgrafenkirchen in Ober- und Mittelfranken, im Bereich der früheren Markgrafentümer.

Eine Besonderheit der Markgrafenkirchen ist der offene Himmel – wie Fachleute sagen. Ein theologisches Grundmotiv in der Kirchendecke. Ein Dreieck als Gottessymbol mit Strahlenkranz inmitten eines offenen Himmels – oft umgeben von Wolken und Engeln.