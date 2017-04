Grüne fordern Maßnahmen gegen Fluchtursachen

München (dpa/lby) – Angesichts der weltweiten Flüchtlingsströme haben die Grünen in Bayern die Verantwortung der deutschen Politik betont. «Deutschland hat eine Führungsfunktion», sagte Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth am Mittwoch in München. Fluchtursachen müssten bekämpft und den Menschen wirtschaftliche Perspektiven in ihrer Heimat geboten werden. Entwicklungsgelder sollten ihrem eigentlichen Zweck dienen und nicht zur Flüchtlingsabwehr eingesetzt werden, forderte Roth.

Die Grünen-Politikerin verurteilte das militärische Vorgehen der USA als Reaktion auf den Giftgasangriff in Syrien. Sie appellierte an die Beteiligten, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Die Bundesregierung forderte sie auf, keine Abschiebungen nach Afghanistan vorzunehmen, und stattdessen den Familiennachzug wieder aufzunehmen.

«Fluchtursachenbekämpfung gibt es nicht zum Nulltarif», sagte der Grünen-Landesvorsitzende Eike Hallitzky. Als mögliche Hilfe zur Selbsthilfe nannte er wirtschaftliche Kooperationen mit Herkunftsstaaten von Flüchtlingen. «Wir alle in Bayern müssten mehr tun, und nicht nur drüber reden.»