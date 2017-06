Grüne fordern mehr Ladestationen für Elektroautos

München (dpa/lby) – Vor dem Treffen von Ministerpräsident Horst Seehofer mit den Chefs von BMW, Audi und MAN haben die Grünen eine bessere Infrastruktur mit Ladestationen für Elektroautos gefordert. «Es ist nicht gut für das Autoland Bayern, dass fast 900 der ohnehin zu wenigen Ladestellen nur einem eingeschränkten Personenkreis zur Verfügung stehen und lediglich 16 Prozent mit allgemein gültigen Zahlungssystemen ausgestattet sind», sagte Markus Ganserer (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur in München.

Laut Ladeatlas gibt es im Freistaat derzeit mehr als 2000 Ladestationen. Das Wirtschaftsministerium schätzt bis 2020 einen Bedarf von rund 7000 öffentlichen Ladesäulen. Aktuell seien 543 Ladestandorte nicht mit dem Internet vernetzt und könnten daher keine Statusinformationen in Echtzeit senden, so dass etwa per App erkennbar sei, ob diese gerade frei oder besetzt ist.

«Bei Seehofers Autogipfel sollte auch die Stagnation bei der E-Mobilität zur Sprache kommen. Hier sind CSU-Regierung und Autoindustrie weit im Verzug», betonte Ganserer.