Grüne Weihnachten – warum man sich trotzdem freuen kann

München (dpa) – Weiße Weihnachten wird es auch in diesem Jahr in Deutschland nur selten geben. Stattdessen rechnet der Deutsche Wetterdienst vielerorts mit Schmuddel-Wetter an Heiligabend. Doch das muss kein Grund zur Traurigkeit sein: Auch eine grüne Weihnacht mit deutlichen Plus-Graden kann Vorteile haben.

– weil dann alle schneller und sicherer zu ihren Verwandten reisen können.

– weil auch die Bahn – hoffentlich – problemlos fahren wird. Kaputte Klimaanlagen und vereiste Oberleitungen sollten einem reibungslosen Weihnachtsverkehr jedenfalls nicht im Wege stehen.

– weil man so auch an Weihnachten Schuhe mit hohen Absätzen tragen kann, ohne auf Eis und Schnee auszurutschen.

– weil die farbenfrohe Landschaft dann viel besser zum bunten Geschenkpapier und vor allem zum Christbaum passt.

– weil sich so auch die Streudienste auf ruhige Weihnachten freuen dürfen – und kein Splitt auf den Straßen liegt.

– weil grüne Weihnachten gut für die Umwelt sind – denn weniger Skifahrer werden über die Pisten jagen.

– weil dann niemand bei der Schneeballschlacht einen Schneeball ins Gesicht bekommen kann.

– weil ein Großteil der Weltbevölkerung jedes Jahr Weihnachten ohne Schnee feiert – nicht zuletzt die Menschen in Bethlehem, wo Jesus zur Welt gekommen sein soll.

– weil Grün die Farbe der Hoffnung ist – und Hoffnung kann es nie genug geben.