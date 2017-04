Grüne wollen sich für Automobilindustrie einsetzen

Nürnberg (dpa/lby) – Die Grünen wollen sich im Bundestagswahlkampf ausgerechnet für Autos stark machen. «Wenn wir weiterhin Automobilindustrie in Deutschland haben wollen, müssen wir den Umstieg auf den Elektromotor schaffen, sonst machen es uns China und die USA vor», sagte die grüne Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt am Samstag in Nürnberg. Sie wolle die Tüftler und Ingenieure im eigenen Land haben. Ein Ziel ihrer Partei sei es deshalb, dass bis zum Jahr 2030 nur noch Elektro-Autos vom Band laufen. «Wer hätte gedacht, dass wir Grünen einmal Wahlkampf zur Rettung des deutschen Autos machen würden», sagte Göring-Eckardt beim kleinen Parteitag der bayerischen Grünen. Die rund 90 Delegierten stimmte sie auf den Wahlkampf ein: «Wir rocken die Republik, scheißegal wie die Umfragewerte jetzt sind.»