Grünes Zentrum für Kulmbach?: bei der Kabinettssitzung am Dienstag geht’s um Millionen für Nordostbayern

Das Kulmbacher Rathaus wird kommenden Dienstag geschlossen bleiben – aus Sicherheitsgründen. Weil der Bayerische Ministerpräsident da ist, zusammen mit dem ganzen Kabinett. Jetzt gibt’s erste Signale, was da auf den Tisch kommen könnte – klar, dass sich Kulmbach und die ganze Region ein Mitbringsel erhoffen von Horst Seehofer.

Auf jeden Fall geht’s um die Förderoffensive Nordostbayern. Jenes millionenschwere Programm, das die Staatsregierung aufgelegt hat, und in dem auch Kulmbach und Kronach drin sind. Bis zu 90 Prozent Fördergelder soll es geben, wenn ein Dorf oder eine Stadt ihren Ortskern verschönert, Altlasten abreißt oder saniert. 500 Anträge gibt es schon, jetzt braucht’s natürlich auch das Geld dafür.

Was am Dienstag ebenfalls auf der Tagesordnung der Kabinettssitzung in Kulmbach steht, das ist ein grünes Zentrum. Solche grünen Zentren will das Landwirtschaftsministerium im ganzen Freistaat verteilen. Kulmbach hat dem Ministerium das Spinnerei-Areal angeboten. Die Rede ist von 100 Arbeitsplätze, das Amt für Landwirtschaft und Ernährung und das Kompetenzzentrum für Ernährung könnten dort unterkommen. Binnen fünf Jahren könnte das grüne Zentrum stehen, hat CSU-Abgeordneter Martin Schöffel schon mal der Bayerischen Rundschau signalisiert.