München (dpa/lby) – Der neue Geschäftsführer von Fußball-Zweitligist TSV 1860 München legt heute mit seiner Arbeit los. Ian Ayre, langjähriger Macher des englischen Traditionsclubs FC Liverpool, will mit den Münchnern in eine erfolgreiche Zeit aufbrechen. In Anwesenheit von 1860-Geldgeber Hasan Ismaik wird der 53-Jährige im Grünwalder Stadion vorgestellt. Mit Ayre wolle der Verein «ein neues Kapitel aufschlagen», sagte Ismaik.