Gurkenernte in Niederbayern hat begonnen

Straubing (dpa/lby) – In Niederbayern hat die Gurkenernte begonnen. «Die Gurke mag Wärme, Wasser und warme Nächte», sagte eine Sprecherin des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) in München. Momentan herrsche ideales Gurkenwetter, deswegen habe die Ernte heuer auch schon ein wenig früher begonnen als üblich. «Wir haben traumhafte Bedingungen.» Sollte das Wetter gut bleiben, dürften die Bauern mit einer «super Ernte» rechnen. Dem Statistischen Landesamt zufolge gab es 2015 rund 1400 Hektar Anbaufläche im Freistaat, der Großteil davon in Niederbayern. Knapp 90 Betriebe ernteten insgesamt rund 130 000 Tonnen des Gemüses. Niederbayern gilt als Europas größtes Anbaugebiet für Einlegegurken. Die Erntezeit dauert bis September.