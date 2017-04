Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der A 70 bei Roßdorf am Berg ist der schwerverletzte Polizist wohl außer Lebensgefahr. „Es geht ihm den Umständen entsprechend etwas besser“, so die Polizei in Oberfranken auf Nachfrage. Ein BMW-Fahrer hatte den 27-jährigen Beamten gestern mit seinem Auto erfasst, als dieser an der Ausfahrt einen Schwertransport mit absicherte.

Der Polizist hatte lebensgefährliche Verletzungen erlitten und musste noch an der Unfallstelle reanimiert werden.