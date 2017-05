Gute Generalprobe: 1. FC Nürnberg testet gegen Gladbach

Nürnberg (dpa/lby) – Der 1. FC Nürnberg wird seine Vorbereitung auf die kommende Zweitliga-Saison mit einem attraktiven Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach abschließen. Der Fußball-Bundesligist gastiert am Sonntag, 23. Juli, im Max-Morlock-Stadion. Das gab der «Club» am Mittwoch bekannt. Eine Woche später steht der 1. Spieltag in der 2. Liga an.

Nach rund vier Wochen Urlaub werden die Nürnberger Profis am 19. Juni wieder das Training aufnehmen. Trainer Michael Köllner bleiben dann rund sechs Wochen zur Vorbereitung auf das erste Punktspiel. Vom 7. bis 16. Juli absolvieren die «Club»-Profis ein Trainingslager in Natz in Südtirol. Dort sollen auch zwei Testspiele ausgetragen werden.

Das erste Vorbereitungsspiel findet während der ersten Trainingswoche am Freitag, 23. Juni, beim Landesligisten SC 04 Schwabach statt.