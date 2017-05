Gute Geschäfte: Firmen Hofmann in Lichtenfels stellen sich wegen Erfolges neu auf

Das soll ein neuer Impuls für Lichtenfels werden. Wegen Erfolges stellen sich die beiden Firmen Siegfried Hofmann und Robert Hofmann neu auf.

Die Werkzeugbau Siegfried Hofmann GmbH heißt jetzt Hofmann Impulsgeber und die Robert Hofmann GmbH, nennt sich jetzt “ Möglichmacher“.

Die beiden Firmen sind in den letzten Jahren stetig gewachsen und haben ihr Portfolio ständig erweitert. Aktuell hat Hofmann in Lichtenfels 350 Mitarbeiter und nennt einem Umsatz von 50 Millionen Euro.

Aktuell baut Hofmann-Möglichmacher neue 3-D-Druck-Systemhallen in Zeil am Main für 15 Millionen Euro, und investiert weitere fünf Millionen Euro in neue Maschinen.

Die Neupositionierung soll es Kunden, Lieferanten und Außenstehenden einfacher machen, den jeweils richtigen Ansprechpartner zu finden, schreiben die beiden Firmen in einer gemeinsamen Presseerklärung.