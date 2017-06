Gute Nachrichten für Kulmbach?: Bayerisches Kabinett kommt ins Rathaus

Wo könnte es besser laufen? An welchen Ecken fehlt Geld? Was braucht eine Region, um zukunftsfähig zu bleiben? Diese Fragen klärt das bayerische Kabinett regelmäßig in den verschiedenen Regionen Bayerns und jetzt ist Kulmbach dran. Am 20. Juni trifft sich die Ministerriege im Kulmbacher Rathaus, meldet die BR.

Für die Stadt könnte das etwas Gutes bedeuten, denn in der Vergangenheit hatte Seehofer oft positive Nachrichten dabei. Beim Kabinettsbesuch in Kronach verkündetet er zum Beispiel, dass in die Stadt die Finanzfachhochschule aus Herrsching verlegt wird.

Tagsüber ist Seehofer am 20. Juni im Kulmbacher Rathaus, abends dann noch auf Schloss Thurnau. Dort zeichnet er Bürger aus, die etwas Bedeutendes geleistet haben.