Gute Noten: Pottensteiner Teufelshöhle eine der schönsten in Deutschland

Die Teufelshöhle in Pottenstein ist von der Reise-Webseite ‚Momondo‘ zu einer der fünf schönsten Schauhöhlen Deutschlands gekürt worden. Sie zählt zu den schönsten Tropfsteinhöhlen des Landes. Ihr Alter wird auf etwa 100 Millionen Jahre geschätzt. Als Besonderheit sieht die Reise-Website, dass in der Höhlenlandschaft auch Konzerte oder Theaterstücke aufgeführt werden. Außerdem das Skelett des Höhlenbären, das an die Funde fossiler Knochen erinnert. Und, dass im Sommer überwiegend männliche Fledermäuse in der Teufelshöhle leben.