Gutes Vermarkten: IHK zeigt in Neudrossenfeld heute Tourismusbeispiele auf

Destination Branding – das Wort ist das Tagesmotto heute beim IHK-Wirtschaftstag auf Schloss Neudrossenfeld. Am Beispiel der Region Südtirol geht’s darum, wie die Oberfranken sich nochbesser vermarkten können. In Südtirol haben Gemeinden zum Beispiel ein gemeinsames Milch-Label. Und für diese Milch direkt von vor Ort zahlt der Tourist gerne ein paar Euro mehr.

Etliche Beispiel gibt’s für geschicktes Marketing in Südtirol, dem die Oberfranken ruhig ein wenig nacheifern könnten, meint die IHK.

Im Rahmen der Europatage in Neudrossenfeld also heute ab 13 Uhr auf Schloss Neudrossenfeld Expertenratschläge wie der Tourismusstandort Oberfranken mehr aus sich machen könnte.