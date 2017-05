Haching kann Sekt für Aufstiegsfeier kalt stellen

Unterhaching (dpa/lby) – Fußball-Regionalligist SpVgg Unterhaching steht kurz vor dem Aufstieg in die 3. Liga. Die Oberbayern gewannen am Sonntag das erste von zwei Entscheidungsspielen gegen den SV Elversberg zu Hause klar mit 3:0 (0:0). Das Rückspiel findet am Mittwoch in Elversberg statt.

«Es gibt nichts zu feiern, wir haben Mittwoch noch was vor», sagte Trainer Claus Schromm im Bayerischen Fernsehen. «Wir führen 3:0 – nicht mehr und nicht weniger. Es liegen noch 90 Minuten vor uns.»

In einem lange umkämpften Spiel schlugen die Oberbayern vor 8000 Zuschauern nach der Pause mit einem Doppelschlag zu. Jim-Patrick Müller (59. Minute) per Kopf und Sascha Bigalke (64.) mit einem Linksschuss sorgten für die 2:0-Führung. Der eingewechselte Thomas Steinherr (74.) erhöhte ebenfalls mit einem Kopfball auf 3:0 gegen die Mannschaft des früheren Nürnberger Trainers Michael Wiesinger. «Das ist eine super Ausgangsposition», freute sich Torschütze Bigalke.

Die Hachinger hatten in der regulären Saison die Liga dominiert und mit 20 Punkten Vorsprung auf den TSV 1860 München II für sich entschieden. Nur eine Niederlage kassierte das Team von Trainer Schromm dabei. Nach zwei Spielzeiten in der Regionalliga dürfen die Oberbayern mehr denn je auf die Rückkehr in die 3. Liga hoffen.