Hängt 1860-Auszug aus Arena nur noch an Formalie?

München (dpa) – Der Auszug des TSV 1860 München aus der Allianz Arena ist nach Angaben von Karl-Heinz Rummenigge als Vorstandschef des FC Bayern komplett ausverhandelt und hängt nur noch an den «Löwen». «Die Dinge sind final vorbereitet und auch schon zu Papier gebracht worden», erklärte Rummenigge am Montag. «Was fehlt, ist nur noch die Unterschrift von 1860. Wir sind uns in allen Belangen einig. Ich weiß nicht, was 1860 von der Unterschrift fernhält.»

Die in die Fußball-Regionalliga abgestürzten Sechziger wollen als Mieter aus der Allianz Arena ausziehen und zurück in das Grünwalder Stadion nahe des Vereinsgeländes. Für den Schritt gibt es bereits Grünes Licht von der Stadt München. Laut Rummenigge hätte auch der Versicherungskonzern Allianz in Dreiergesprächen mit den Bayern und 1860 einer «seriösen, fairen Lösung für alle Beteiligten» zugestimmt.

Aktuell herrscht bei den «Löwen» aber noch Unsicherheit über die Zukunft des Vereins, weil Investor Hasan Ismaik übereinstimmenden Medienberichten zufolge noch nicht zu finanziellen Zugeständnissen bereit ist und dem Traditionsclub weiterhin die Insolvenz droht.