Haftbefehl gegen Angreifer: Polizist schoss auf den Täter

Großkarolinenfeld (dpa/lby) – Nach einem Angriff auf Polizeibeamte in Großkarolinenfeld (Landkreis Rosenheim) ist gegen den Täter Haftbefehl ergangen. Dies teilte die Polizei am Montag mit. Der 52-Jährige war am späten Samstagabend mit einem Stemmeisen auf die von Anwohnern alarmierten Beamten losgegangen, daraufhin schoss einer der Polizisten auf den Mann und verletzte ihn schwer. Der Angreifer aus Großkarolinenfeld wurde überwältigt, in ein Krankenhaus gebracht und operiert. Er befinde sich auf dem Weg der Besserung, hieß es am Montag.

Mehrere Polizeistreifen waren am Samstag gegen 22.45 Uhr zu dem Einsatz geschickt worden. Zuvor hatten besorgte Anrufer berichtet, dass ein Mann auf der Straße herumschreie und möglicherweise auch auf geparkte Fahrzeuge einschlage. Der dann folgende Angriff des Täters wird im Haftbefehl als versuchter Totschlag gewertet. Zum möglichen Motiv des Mannes und zur Frage, ob er unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand, machte die Polizei keine Angaben.