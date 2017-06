Da hatte jemand wohl Lust auf Käse und auch noch einen riesen Hunger. Auf dem Lichtenfelser Weinfest hat am Wochenende ein bislang Unbekannter ein halbes Käserad gestohlen – in der Nacht von Freitag auf Samstag aus einem der abgesperrten Verkaufsstände. Das halbe Käserad hatte ein Gewicht von 20 Kilo und einen Wert von rund 300 Euro. Wer den dreisten Käsedieb gesehen hat, soll sich bitte mit der Lichtenfelser Polizei in Verbindung setzen.