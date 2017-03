Halbzeit: Ingrid Flieger vom Kulmbacher Landratsamt über das C02- Fasten

Auf Alkohol, Süßigkeiten oder Fernsehen verzichten, das haben sich in der Fastenzeit viele auf die Fahnen geschrieben. Eine, die anders fastet, ist Ingrid Flieger aus Kulmbach. Sie ist die Klimaschutzbeauftragte des Landkreises und beteiligt sich an einer Aktion der Metropolregion Nürnberg. Mittlerweile ist Halbzeit und in ihrem Blog im Internet bilanziert sie ihre Erfahrungen. Auf Fleisch und Wurst verzichten falle ihr schwer, schreibt Ingrid Flieder. Andere Dinge, wie auf das Auto zu verzichten, klappe dagegen ganz gut.

Die Ziele des CO2 fasten: Im Alltag weniger Auto fahren, plastikfreies Einkaufen oder den Stromverbrauch einschränken.