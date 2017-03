Handball-Bundesligist Erlangen bis Saisonende ohne Kapitän

Erlangen (dpa) – Der Handball-Bundesligist HC Erlangen muss bis zum Ende dieser Saison auf seinen Kapitän Michael Haaß verzichten. Der 33-Jährige erlitt am vergangenen Dienstag eine Verletzung des Syndesmosebandes im Sprunggelenk und wurde bereits operiert. «Es ist von einer 100 prozentigen Genesung auszugehen», teilte der Verein am Freitag mit. «Die Mannschaft hat schon oft gezeigt, dass sie in solchen Phasen noch enger zusammenrückt, und wir werden die gesamte Breite unseres Kaders nutzen um den Ausfall zu kompensieren», sagte HCE-Geschäftsführer René Selke.