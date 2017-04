Handel mit gestohlener Ware?: Verfahren gegen Kulmbacher Palettenhändler eingestellt

Sie stehen überall, sie sind millionenfach auf der ganzen Welt unterwegs und ihretwegen stand jetzt ein Unternehmer aus dem Landkreis Kulmbach vor Gericht. Holzpaletten; mit ihnen gibt es einen schwunghaften Handel. Viele Spediteure verkaufen ihre Paletten laut Frankenpost gerne, nachdem die Lkws entladen sind, um auf der Heimfahrt wieder Waren transportieren zu können. Auch der angeklagte Kulmbacher Unternehmer kauft solche Paletten auf und verkaufte sie mit geringem Gewinn weiter. So weit so gut. Nur, dass er 39-Jährige vergangenes Jahr geklaute Paletten aufgekauft hat.

Deswegen musste sich der Mann jetzt vor Gericht verantworten. Die Anklage wurde allerdings fallen gelassen. Der Unternehmer, so das Gericht, muss nicht gewusst haben, dass die Europalette geklaut waren.

Der Hintergrund: Immer mehr Spediteure klagen über den Palettenklau – dadurch machten sie Millionen Euro an Verlust, weil sie neue Paletten nachkaufen müssten.