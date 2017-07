Handeln, kaufen, verkaufen: Großer Innenstadt-Flohmarkt am 24. September

Anlässlich des großen Innenstadtflohmarktes am 24. September, findet auf dem Kulmbacher Marktplatz auch in diesem Jahr wieder der Kinderflohmarkt statt. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre können handeln, kaufen und verkaufen. Während in der Fußgängerzone in der Langgasse, auf dem Holzmarkt, im Kressenstein und der Fritz-Hornschuch-Straße die Erwachsenen verhandeln und verkaufen, steht dies auf dem Marktplatz unter dem Motto „von Kindern für Kinder“. Die Teilnahme ist kostenlos. Zum Kinderflohmarkt kann man sich ab Dienstag, den 1. August, anmelden. Formulare dafür gibt es im Internet unter www.kulmbach.de/EventTipps oder direkt in der Tourist-Information der Stadt Kulmbach.