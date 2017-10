Handwerksbranchen anschauen: HWK Oberfranken lädt zu eigener Berufsmesse

Bei der Handwerkskammer für Oberfranken in Bayreuth läuft seit gestern eine eigene Berufsmesse. Dazu lädt die Kammer Kinder und Jugendliche direkt ins BTZ in Bayreuth ein. Sämtliche Werkstätten sind offen und können besichtigt werden. Außerdem gibt’s heute Abend (26.10.) einem Elternabend.

Ab 18:30 Uhr haben Eltern, zusammen mit ihren Kindern, die Möglichkeit in die verschiedenen Ausbildungsberufe im Handwerk reinzuschnuppern. Insgesamt kann man sich heute Abend über knapp 30 Berufe informieren. Und damit keine offenen Fragen übrig bleiben, steht an jeder Station ein Mitarbeiter der einzelnen Mitgliedsbetriebe oder ein Fachmann der HWK.

Mit ihrer eigenen Berufsmesse wirbt die Handwerkskammer um Nachwuchs, die Handwerksbetriebe in der Region suchen dringend neue Mitarbeiter und Azubis und werben seit Jahren intensiv.

Für den Elternabend ab 18 Uhr 30 muss man sich nicht anmelden; das BTZ der Handwerkskammer für Oberfranken finden Sie in der Kerschensteiner Straße in Bayreuth.