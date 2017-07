Handy eingesteckt: Mann aus Redwitz wegen Diebstahls angezeigt

Weil er ein Handy geklaut hat, muss sich ein 60-Jähriger jetzt verantworten. Das Handy gehörte einem jungen Mädchen, das auf dem Lichtenfelser Schützenfest unterwegs war. Sie bewahrte es in einem Turnbeutel auf, den sie unbeaufsichtigt auf eine Bank gelegt hatte. Als sie am Abend das Fest verließ, war der Turnbeutel samt Handy weg. Am nächsten Tag konnte es allerdings geortet werden und zwar bei einem 60-Jährigen aus Redwitz. Der Mann hatte auf dem Schützenfest gearbeitet und den Turnbeutel samt Geldbeutel im Fundbüro des Schützenfestes abgegeben. Das Handy hatte er allerdings eingesteckt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.