Dank des geistesgegenwärtigen Handelns eines Lichtenfelsers hat die Polizei zwei Straftäter geschnappt. Die zwei Rumänen hatten am frühen Sonntag Morgen in einer Bad Staffelsteiner Gaststätte auf einen 24-Jährigen Gast eingeschlagen und ihm sein iPhone geklaut. Am Montag erkannte ein aufmerksamer Lichtenfelser die zwei im Bad Staffelsteiner Stadtgebiet und rief die Polizei. Die nahm die zwei jungen Rumänen fest, nachdem sie bei dem einen das iPhone gefunden hatte. Die Kripo Coburg ermittelt.