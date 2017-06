Handy geraubt: Übler Überfall in Bad Staffelstein

Auf das I-Phone 6 eines jungen Bad Staffelsteiners hatten es heute frühmorgens zwei Osteuropäer in Bad Staffelstein wohl abgesehen. Erst gabs Streit in einer Gaststätte. Als der 24-Jährige mit zwei Freundinnen heute früh um 5 Uhr 30 dann auf einer Wiese in der Bamberger Straße hockte, kamen die beiden 30 bis 40 Jahre alten Männer auf ihn zu, schlugen unvermittelt auf ihn ein und nahmen ihm sein I-Phone ab. Dann rannten die beiden Angreifer davon. Hinweise auf die beiden Männer erbittet die Kripo Coburg, die ermittelt wegen Raubes.