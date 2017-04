Harte Verhandlungen: Beim Kurier in Bayreuth läuft die Schlichtung

Gestern ein Termin beim Schlichter, heute Verhandlungen zwischen Gewerkschaft und Geschäftsführung. Hinter den Kulissen beim Nordbayerischen Kurier in Bayreuth wird mit harten Bandagen um die Zukunft gerungen.

Zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung sind die Fronten im Kampf um Arbeitsplätze inzwischen so verhärtet, dass ein Schlichter schon in der zweiten Runde bei den Verhandlungen zu einem Sozialplan dabei ist. Dabei geht es um die Mitarbeiter, die entlassen werden sollen und die Höhe der Abfindung, die sie bekommen. Im Zweifel trifft das Arbeitsgericht eine bindende Entscheidung.

Heute geht’s außerdem bei der Bayreuther Tageszeitung mit den Verhandlungen um einen Sozialtarifplan weiter. Dabei geht es um die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter, die beim Kurier bleiben.