Harten Wahlkampf erwartet: CSU Kreisverband Bayreuth stärkt Kulmbacherin Silke Launert den Rücken

Die CSU im Bayreuther Landkreis erwartet einen harten Bundestagswahlkampf. Das jedenfalls hat der scheidende Bayreuther Bundestagabgeordnete Hartmut Koschyk am Wochenende bei der Kreisversammlung deutlich gemacht. Seiner designierten Nachfolgerin, Silke Launert aus Kulmbach, stärkte er den Rücken. Er und auch die Bayreuther Kreisvorsitzende, die Landtagsabgeordnete Brendel -Fischer konstatierten, Silke Launert, die vergangenes Jahr neu in den Bundestag gewählt worden war, werde die Arbeit in Berlin als Koschyks designierte Nachfolgerin bravourös meistern.