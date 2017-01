Hasselfeldt: Datenschutz darf nicht zum Täterschutz werden

Berlin (dpa) – Maßnahmen zur Erhöhung der inneren Sicherheit dürfen aus Sicht von CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt nicht durch datenschutzrechtliche Bedenken blockiert werden. «Das Ziel muss größtmögliche Sicherheit für unsere Bürgerinnen und Bürger sein. Dem sollte alles untergeordnet werden», sagte Hasselfeldt der «Passauer Neuen Presse» (Montag) und warnte: «Datenschutz darf nicht zum Täterschutz werden.»

Die CSU-Politikerin sagte, ihre Partei habe gute Vorschläge für die Stärkung der inneren Sicherheit gemacht, etwa einen neuen Haftgrund für Gefährder einzuführen oder die Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen auszuweiten. Dies werde die CSU-Landesgruppe in dieser Woche bei ihrer Klausurtagung in Kloster Seeon beschließen und dann in die weitere Beratung in Berlin einbringen.

«Bisher sind wir bei unseren Forderungen zur Terrorabwehr und in der Flüchtlingspolitik immer wieder auf Widerstände der SPD gestoßen», bedauerte Hasselfeldt. «Ich habe den Eindruck, dass die SPD hier nicht mit einer Stimme spricht und nicht weiß, was sie will. Die einen gehen auf unsere Vorschläge ein, die anderen weisen sie zurück. Das ist keine seriöse Politik. Ich wünsche mir da Klarheit.»