Hauptkommissar festgenommen: Details zum SEK-Einsatz von Ludwigsstadt bekanntgeworden

Was hat sich wirklich im Leben von Klaus S. abgespielt? Nach der spektakulären Festnahme des Hauptkommissars aus Ludwigsstadt im März, kommen weitere Details ans Tageslicht. Wie die Coburger Neue Presse berichtet, soll es zahlreiche Frauen im Leben des Polizisten gegeben haben. Er soll sich in ein Netz von Affären, Gewalt und Eifersucht verstrickt haben – auch von Besessenheit ist die Rede. Eine Frau soll letztendlich das Schweigen gebrochen haben, so sei es zur Festnahme von S. gekommen. Seit März sitzt Klaus S. nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen laufen.