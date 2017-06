Hauptversammlung: Beim Kulmbacher SPD-Ortsverein ging es um aktuelle Themen

Ingo Lehmann bleibt Vorsitzender des Kulmbacher SPD-Ortsvereins. Die Mitglieder haben ihn bei der jüngsten Hauptversammlung im Amt bestätigt. Sein Stellvertreter ist künftig Juso-Kreisvorsitzender Julian Seifferth. Die SPD kritisierte die gestiegene Verschuldung der Stadt Kulmbach und die Kostenerhöhung im Zusammenhang mit der Sanierung des Zentralparkplatzes.

Dass die Stadt Kulmbach einen neuen Sprungbereich im Freibad plant, sei dagegen positiv, so Ingo Lehmann in der Rundschau. Gut sei außerdem, dass es am Kulmbacher ZOB und dem Soccer Court Videoüberwachung geben soll.