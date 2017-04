Die Gemeinde Stockheim im Kreis Kronach steht finanziell nach eigenen Angaben gut da. Bei der Gemeinderatssitzung wurde nun der Haushalt für 2017 beschlossen. 10,5 Millionen Euro nimmt Stockheim in diesem Jahr in die Hand und kann sogar erneut Schulden abbauen. Über zwei Millionen Euro davon sollen in zukünftige Gemeindeprojekte investiert werden. Darunter die Sanierung der „Rentei“ an der ehemaligen Berkwerkszeche und die Umgestaltung eines Grundstücks am Dorfplatz in Reitsch.