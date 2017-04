Heikles Thema: Forstlahmer protestieren gegen neues Baugebiet – Treffen im Kulmbacher Rathaus heute

Und wieder gibt’s ein Baugebiet in Kulmbach, bei dem die Anwohner gegen eine Erweiterung protestieren. In Forstlahm sind bereits viele Parzellen im neu erschlossenen Baugebiet verkauft worden, die Stadt will erweitern und neuen Wohnraum schaffen, die Anwohner sagen, jetzt reicht’s.

Heute Nachmittag gibt’s ein Gespräch zwischen Betroffenen und der Stadt. Oberbürgermeister Schramm lädt um16 Uhr 30 ins Rathaus. Die Anwohner haben Bedenken, fürchten um den dörflichen Charakter und haben Angst vor Überschwemmungen durch zu viel Oberflächenversiegelung.

Die Stadt sagt, das ist doch alles schon besprochen und geplant auch öffentlich beraten gewesen. Die Forstlahmer wiederum meinen, so wie das Regenüberlaufbecken mit einem drei Meter hohen Betonklotz vor der Nase habe man nicht gewettet.

Am Nachmittag trifft man sich im Kulmbacher Rathaus.